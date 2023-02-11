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Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...

Sanatçı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Tek bir cümle istiyorum. AFAD da bizim AHBAP da!" diyerek takipçilerine seslendi. Megastar Tarkan'dan Haluk Levent’in çağrısına yanıt gecikmedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:15
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Megastar Tarkan, Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi

Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
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Türkiye'yi yasa boğan deprem faciasında hayati önem taşıyan çalışmalar yürüten Levent, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek bir cümle istiyorum. AFAD da bizim AHBAP da!" diyerek takipçilerine seslendi.

Haluk Levent paylaşımında, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! AFAD da bizim AHBAP da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim AHBAP da!" ifadelerini kullandı.

TARKAN: “YANINDAYIM” DİYEREK DESTEK VERDİ

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Haluk Levent’in çağrısına jet hızıyla cevap  verdi. Tarkan, “AFAD da bizim AHBAP da! Yanındayım” ifadeleri kullanarak Haluk Levent ve AHBAP’ı etiketledi.

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