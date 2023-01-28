Tarkan fotoğraflarıyla sevenlerinin içini ısıttı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden 6 milyonu aşkın takipçisine ulaşan Tarkan, Instagram hesabından sevenlerinin içini ısıtacak bir fotoğraf paylaştı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcak yaz günlerine özlem duyanları mutlu eden bir TBT paylaşımında bulunan Tarkan bir yandan kendi özlemini de takipçilerine iletmiş oldu.

Gittiği bir yaz tatilinde kumsalda çekilmiş karelerini, Instagram'ın eski fotoğraflarla dolduğu perşembe gününde sevenlerine ulaştıran Tarkan bu fotoğraflarına:

"Bu kış zamanlarında bir yaz TBT’si iyi gider dedim. Sıcağı, denizi, kumsalı, güneşi özledim galiba" notunu düştü.