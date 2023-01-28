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Tarkan fotoğraflarıyla sevenlerinin içini ısıttı

Kısa bir süre önce arabadan çektiği video ile takipçilerinin karşısına yeni bir projeyle çıkacağının müjdesini veren Tarkan, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü de boş geçmedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 00:40
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Megastar Tarkan yaz TBTsi yaptı

Tarkan fotoğraflarıyla sevenlerinin içini ısıttı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden 6 milyonu aşkın takipçisine ulaşan Tarkan, Instagram hesabından sevenlerinin içini ısıtacak bir fotoğraf paylaştı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sıcak yaz günlerine özlem duyanları mutlu eden bir TBT paylaşımında bulunan Tarkan bir yandan kendi özlemini de takipçilerine iletmiş oldu.

Gittiği bir yaz tatilinde kumsalda çekilmiş karelerini, Instagram'ın eski fotoğraflarla dolduğu perşembe gününde sevenlerine ulaştıran Tarkan bu fotoğraflarına:

"Bu kış zamanlarında bir yaz TBT’si iyi gider dedim. Sıcağı, denizi, kumsalı, güneşi özledim galiba" notunu düştü.

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