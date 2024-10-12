Megastar Tarkan'dan hayvan katliamına isyan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Megastar Tarkan'dan hayvan katliamına isyan

Gebze’de 50'ye yakın hayvanın katledilmesinin ardından Tarkan'dan da tepki geldi. X'te paylaşımda bulunan Tarkan, "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi" diye yazdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokak hayvanlarının acımasızca katledilmesi ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı. Aralarında yavru kedi ve köpeklerin de bulunduğu 50'ye yakın hayvan, yeni yürürlüğe giren sokak hayvanları yasası çerçevesinde ilaçla öldürüldü. Bu durum, hayvanseverlerin tepkisini çekerken, birçok insanın vicdanını da derinden yaraladı.

Yürürlüğe giren bu yasayla birlikte sokak hayvanlarının korunması yerine, katliamların artacağı önceden tahmin ediliyordu. Hayvanların yaşam haklarının hiçe sayılması, toplumda büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

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Ünlü sanatçı Tarkan mevcut yasaların bu tür olaylara zemin hazırladığını ileri sürdü. Tarkan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla duruma dikkat çekti. "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi" diyerek yasanın getirdiği sonuçların üzüntü verici olduğunu vurguladı. Tarkan, bu duruma sebep olanların vicdanlarını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

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