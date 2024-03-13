Megastar Tarkan’dan müjdeli haber

Kaynak: Haber Merkezi
Megastar Tarkan’dan müjdeli haber
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Megastar Tarkan, son paylaştığı fotoğrafında sevenlerine yeni albüm çıkaracağının müjdesini verdi.

Sosyal medya platformu Instagram’ı aktif şekilde kullanan Tarkan, son senelerde çıkardığı "Geççek" ve "Son Durak" isimli şarkılarıyla gündem olmuştu.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel yazdığı "Sen Rahat Uyu" isimli marş ile kendinden bahsettiren Tarkan, dinleyicilerine yeni albüm müjdesi verdi.

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"YAKINDIR KAVUŞMAMIZ"

Stüdyosunda şarkı kaydı alırken çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Tarkan Tevetoğlu, albüm heyecanını şöyle dile getirdi:

“Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

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