'Meğer her şey paraymış' demişti! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti boşanmaktan vazgeçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Meğer her şey paraymış' demişti! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti boşanmaktan vazgeçti

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Uğur Akkuş "Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü çift boşanmaktan vazgeçti.

Uğur Akkuş eşi eski Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını sosyal medyadan suçlayıcı ifadelerle açıklamıştı.

ugur-akkus-ebru-salli-ira7-cover-jpg.webp

Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımında, 'Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim'' ifadelerini kullanmıştı

ugurakkus-paylasim-jsae.jpg

ŞANLI’DAN AÇIKLAMA GECİKMEMİŞTİ

Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından, ''Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine... Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...'' şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ebrusalli-x9kc.jpg

BOŞANMADAN VAZGEÇTİ

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma davasında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Akkuş, Instagram'dan paylaştığı mesajında şu sözleri yazdı:

''Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun.''

ugur-akkus-aciklama-ld9o.jpg

Son Haberler
Profesörü dövüp aracını gasp ettiler
Profesörü dövüp aracını gasp ettiler
Yeni Zelanda'da batan savaş gemisin otomatik pilotta unutulduğu ortaya çıktı
Yeni Zelanda'da batan savaş gemisin otomatik pilotta unutulduğu ortaya çıktı
Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”
Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”
Mehmet Şimşek'ten 'ekonomide yeniden dengelemeyi sağladık' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'ekonomide yeniden dengelemeyi sağladık' açıklaması
Narin Güran’ın cansız bedeni taşınmıştı! Nevzat Bahtiyar'ın aracından olay yeri görüntüleri paylaşıldı
Narin Güran’ın cansız bedeni taşınmıştı! Nevzat Bahtiyar'ın aracından olay yeri görüntüleri paylaşıldı