26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

“EYLÜL ZAMANI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞ”

Şarkıcının olaydan 12 gün önce Yalova’da çekilen Eylül Zamanı isimli şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü’nün saç ve makyaj için hazırlandığı anlar yer aldı.

KIZI VE ARKADAŞI DA ÇEKİMDE

Çekimlere Güllü kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da gittiği görüldü.

Güllü'nün saç hazırlığı sırasında, “Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi” dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Güllü, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti

Güllü'nün ön otopsi raporunda, herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedilmişti.

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilmişti.

