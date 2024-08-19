Meğerse doğruymuş. Kendisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meğerse doğruymuş. Kendisi açıkladı

Volkan Demirel ile boşanacakları iddiasıyla gündem olan Zeynep Sever Demirel'in "Fırında bir şeyler pişiyor" sözleri çiftin iddiaları yalandığı ve çocuk bekledikleri şeklinde değerlendirildi.

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanacakları iddiası, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemini meşgul etmişti.

Ancak, çift bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Ardından, çiftin bebek beklediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı ve bu iddiaların gerçek olduğu, Zeynep Sever Demirel'in yaptığı bir paylaşım ile doğrulandı.

Son dönemde özel hayatlarıyla gündemde olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti, mayıs ayında boşanma söylentileriyle konuşulmuştu.

Volkan Demirel, bu iddialar karşısında, "Bir 14-15 yıl daha devam ederiz" şeklinde esprili bir yanıt vermişti.

Çiftin bebek beklediği yönündeki iddialar ise magazin basınında geniş yer bulmuş ancak Demirel çifti bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

Nihayetinde Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyle bu iddiaları doğruladı.

Paylaşımında, büyüyen karnını gösteren Zeynep Sever, "Fırında bir şeyler pişiyor" notunu düştü.

Volkan Demirel ise paylaşımına dua emojisi ekleyerek bu haberi kutladı ve çift, tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.

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