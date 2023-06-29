Meghan Markle ve Prens Harry altı ayın sonunda anahtarları teslim etti

Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra sürekli yeni bir skandalla gündeme gelmeye devam eden Meghan Markle ve Prens Harry, Kral’ın altı ay önceki emrinden sonra anahtarları nihayet teslim edebildi. İkilinin son eşyaları da California’ya gönderildi.

The Sun’ın haberine göre, çift artık Birleşik Krallık’ta Kraliyet mülklerinden herhangi birine sahip değil ve ülkeye bir dahaki sefer geldiklerinde arkadaşlarında kalmak veya otel rezervasyonu yapmak zorunda kalabilirler.

Ocak ayında Prens Harry’nin anı kitabı “Spare” yayınlandıktan birkaç gün sonra çifte Frogmore’u tahliye etmeleri istendi. Frogmore, Kraliçe II. Elizabeth tarafından Sussex Dükü ve Düşesi’ne düğün hediyesi olarak sunulmuştu, ancak çift kır evinde sadece altı ay kaldı.

Prens en son bu ayın başlarında bir telefon hackleme davasında ifade verirken Frogmore’da kaldı.