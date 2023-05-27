Megri megri görüntüler gündem oldu. Erdoğan 'Milletim teröristlerle el ele olanlara 'yürü' demeyecektir' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim milletim teröristlerle el ele olanlara'yürü' demeyecektir" söylemini sık sık tekrar ediyor. Erdoğan Millet İttifakı'nı "terör" söylemleri ile hedef almayı sürdürürken çözüm sürecindeki fotoğraflar ve Erdoğan'ın sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan 16 Kasım 2013'te Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" demişti.

Erdoğan ilk kez Kürdistan kelimesini kullanmış ve "Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Kürdistan ifadesini kullanması büyük tepki toplamış, aynı mitingte konuşan Barzani, "Birbirini kabul etmek, kardeşlik yöntemleriyle yaşamak zamanıdır" demişti.

Şivan Perver ile İbrahim Tatlıses'in sahnede düet yaptığı türkünün adı "Megri" (Ağlama) idi ama Emine Erdoğan'ın göz yaşları sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.