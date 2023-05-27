Megri megri görüntüler gündem oldu. Erdoğan 'Milletim teröristlerle el ele olanlara 'yürü' demeyecektir' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarında "Benim milletim teröristlerle el ele olanlara 'yürü' demeyecektir" söylemini sık sık tekrar ederken, Erdoğan'ın çözüm sürecindeki açıklamaları ve fotoğrafları akıllara geldi.

Megri megri görüntüler gündem oldu. Erdoğan 'Milletim teröristlerle el ele olanlara 'yürü' demeyecektir' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim milletim teröristlerle el ele olanlara'yürü' demeyecektir" söylemini sık sık tekrar ediyor. Erdoğan Millet İttifakı'nı "terör" söylemleri ile hedef almayı sürdürürken çözüm sürecindeki fotoğraflar ve Erdoğan'ın sosyal medyada gündem oldu.

whatsapp-image-2023-05-27-at-10-53-09.jpeg

Erdoğan 16 Kasım 2013'te Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" demişti.

Erdoğan ilk kez Kürdistan kelimesini kullanmış ve "Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Kürdistan ifadesini kullanması büyük tepki toplamış, aynı mitingte konuşan Barzani, "Birbirini kabul etmek, kardeşlik yöntemleriyle yaşamak zamanıdır" demişti.

Şivan Perver ile İbrahim Tatlıses'in sahnede düet yaptığı türkünün adı "Megri" (Ağlama) idi ama Emine Erdoğan'ın göz yaşları sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
Taksici ile kurye birbirine girdi Güncel
Taksici ile kurye birbirine girdi
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim” Magazin
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi Güncel
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması Güncel
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler Sağlık
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba” Güncel
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba”
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi Güncel
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi