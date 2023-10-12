Mehmet Akif Ersoy'dan canlı yayında Kudüs tepkisi: İsrail'in öyle bir kenti yok

Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, ekranın altındaki bantta yazan "İsrail'in başkenti Kudüs..." şeklindeki ifadeye canlı yayında müdahale etti.

Mehmet Akif Ersoy'dan canlı yayında Kudüs tepkisi: İsrail'in öyle bir kenti yok

Habertürk TV’de Nedir Ne Değildir?’ program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Gazeteci Çetiner Çetin'in İsrail'den son gelişmeleri aktardığı esnada araya girdi.

Çetin'in Kudüs'ten bağlanıp bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada, ekranın altında "Çetiner Çetin İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" ifadesine programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy müdahale etti.

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Araya giren Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." diyerek teknik ekibe seslendi ve ifadelerin düzeltilmesini istedi.

Ersoy'un müdahalesi sonrası, banttaki ifade düzeltildi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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