Mehmet Akif Üstündağ patladı

Mehmet Akif Üstündağ, ay-yıldızlı takımın, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunların çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktığı maçın ardından soruları yanıtladı.

Kazanılan başarının sevincini yaşadıklarını anlatan Üstündağ, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Geçen yıl Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadık. Geldiğimiz nokta tarihi bir başarı. Hem voleybol hem de takım sporları tarihimizde ilk kez yarı finali yakaladık. Yarı finali değil finali nasıl oynarız diye düşünüyoruz. Maç maç gidiyoruz. 6 maçlık bir periyodun artık iki maçı kaldı. Akşam İtalya-Sırbistan maçının galibi (yarı finalde) rakibimiz olacak." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma öncesinde Çin'in favori gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatta hiçbir şey belli olmuyor. Rakibimiz Çin'i favori gösteriyorlardı. Zorlu A Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider olarak çıktı. Sırbistan ve ABD'yi yendi. Dolayısıyla biz de iki galibiyetle çeyrek finale çıkmıştık. İtalya karşısında çok iyi bir oyun sergilediğimizi söyleyemem. Bugün geldiğimiz noktada yarı finali garantiledik. Yarı finalde rakibimizin kim olursa olsun önemi yok. Biz ne oynayacağız, biz nasılız ona bakacağız. Takımımla ülkemle gururluyum. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara imza atarız."

A Milli Kadın Takımı'nın Çin karşısında çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Üstündağ, "En çok gurur duyduğum konu takımın inanmışlığı ve son topa kadar mücadele etmesi. İnanılmaz mücadele ettiler. Bu çok mutlu etti bizi. Dördüncü sete çok kötü başladık. Aradaki fark bir ara 10 sayıya kadar çıktı. Farkı 3 sayıya kadar düşürdük ama seti bitiremedik. Karar setinde ise muhteşem ve inanılmaz bir dönüş yaptık. 10. sayından sonra son 5 sayıda defans ve hücumu çok iyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, madalya hedefiyle ilgili soruya "Eksiğimiz bu diyorsun, Allah konuşturdu seni. Maç maç gidelim. Yarı finalde rakibi görelim. O maçı geçince sahaya final için çıkarsak, korkmayın madalya bizim olur." cevabını verdi.

"Malatyalı Vargas'a kayısı iyi geliyor"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyuncu Melissa Vargas'ın Çin karşısında sergilediği üstün performans hakkında, "Malatyalı Vargas, demek ki kayısı iyi geliyor. İnanılmaz bir performans sergiledi." dedi.

Melissa Vargas'ın çok iyi bir karaktere sahip olduğunu anlatan Üstündağ, "Muhteşem oyun disiplinini ön planda tutuyor. Arkadaşlığı mükemmel. Daha ne yapsın? Geldiği günden beri kötü bir maçı yok. Her şeyiyle elinden geleni yapıyor. 'Can kurban' diyorum. Bu formanın hakkını veriyor. Her şeyiyle bu ülkenin evladı. Çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Evlatlarıma hareketi kabul edemem"

Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım'ın teknik heyetinin kadro tercihi hakkında oyunlar öncesinde yapılan tartışma ve eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

Keşke bu tartışma yaratanlar, içimizde neler olup bittiğini, kimin sakat, kimin formda veya formsuz olduğuna baksalar. Önüne gelen konuşuyor, yazıyor, çiziyor. Ama bugün ne yaparsan yap takım yarı finale geldi.

Saygı duymak lazım, desteklemek lazım, negatifi bırakmak lazım. Pozitif yaklaşım göstermek, birlik beraberlik içinde olmak lazım. Naçizane bir başkan olarak ben bunu öneririm. Sabredelim 2 maçımız kaldı. 2 maçta takımın yanında olalım, takıma pozitif enerji verelim. Eleştirilmeye açığım, saygı duyarım ama eleştiri boyutu hakaret olursa, bizim de tepkimiz büyük olur. Bunu kabul edemeyiz. Ben evlatlarıma hakareti kabul edemem.