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Mehmet Ali Ağca bir grupla beraber ortaya çıktı. Bir sürü kişi ayakta koruma yaptı

Abdi İpekçi suikasti ve Vatikan’da Papa’ya düzenlenen saldırının faili Mehmet Ali Ağca uzun bir süre aradan sonra görüntülendi. Ağca’nın yemek yediği ve sonrasında bir sohbetten paylaşılan görüntülerde insanların ayakta koruma yapmaları ise dikkatleri çekti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:40
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Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı

Mehmet Ali Ağca bir grupla beraber ortaya çıktı. Bir sürü kişi ayakta koruma yaptı
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1981 yılında Vatikan’da Papa 2. Ioannes Paulus’a suikast girişiminde bulunan, gazeteci Abdi İpekçi’nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağaca uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi.

Bir evin içerisinde çekilen görüntülerde Ağca’nın yemek yediği ve çevresindekilerle sohbet ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Evin içerisinde kalabalık bir grubun olduğu görülürken, bir diğer dikkat çeken durum ise ayakta bekleyenlerin Ağca’ya korumalık yapar gibi durdukları anlardı.

MEHMET ALİ AĞACA KİMDİR?

Mehmet Ali Ağca 9 Ocak 1958 tarihinde Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördü. Bu dönemde çeşitli siyasi gruplar arasında çalışmalarda bulundu. 1979 yılında Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastin sorumlusu olarak 25 Haziran 1979'da yakalandı ve Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu. 23 Kasım 1979'da da Abdullah Çatlı ile arkadaşları tarafından kaçırılarak Bulgarsitan'a gönderildi. 13 Mayıs 1981'de de Papa II. Jean Paul'e suikast düzenleyen Ağca, 22 Mart 1986'da İtalya'da ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Fakat papanın kendisini vuranı affettiğini söylemesi üzerine 2000 yılında dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından Türkiye'ye iade edildi.

Daha sonra Ağca'nın İpekçi cinayetinden aldığı ölüm cezası 1991 yılında yürürlüğe giren infaz yasası gereği 10 yıl hapse çevrilmiştir. Kadıköy'de iki ayrı gasp ve soygun suçlarından aldığı toplam 36 yıl ağır hapis cezası da, af yasası sebebiyle 7 yıl 2 ay'a indirilmiştir. 12 Ocak 2006 tarihinde de serbest bırakılmıştır. Fakat Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine tahliye kararı oybirliğiyle bozulmuştur. 20 Ocak 2006'da yeniden tutuklanarak Kartal Cezaevi’ne gönderilmiştir. Son yıllarını da Sincan Cezaevi'nde geçirmiştir. 18 Ocak 2010'da da cezasını tamamlayarak hapisten çıkmıştır.

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