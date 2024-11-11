Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verildi

Yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçuyla gözaltına alınan Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil de ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli ünlülerin yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçuyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'sı tutuklama telebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu öğrenilmişti.

MEHMET ALİ ERBİL'E EV HAPSİ CEZASI

Serdar Ortaç’a ev hapsi cezası verilmişti. Ortaç’ın ardından Mehmet Ali Erbil'e de ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

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