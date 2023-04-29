Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çifti boşanıyor iddiası

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ikilisinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çifti boşanıyor iddiası

1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıldır gözlerinden uzak bir şekilde evliliğini sürdürüyordu.

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Can adında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi. Günaydın yazarı Sonat Bahar’ın haberinde Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları detayı yer aldı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliğinde son dönemde sallantılar olduğu belirtildi.

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Yakın çevresine psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı iddia edildi.

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