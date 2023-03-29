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Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı

TRT dizisindeyken muhalif açıklamalar yaparak dizi kadrosundan çıkarılan Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:24
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Mehmet Aslantuğ TİP'ten aday adayı oldu

Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde rol aldığı ve TRT'de yayınlanan bir dizinin kadrosundan yaptığı açıklamalar nedeniyle çıkarılmıştı. Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı. Erkan Baş, Aslantuğ’un adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Baş, paylaşımında, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

TRT DİZİSİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Aslantuğ, “Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” ifadelerini kullanmıştı.

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