Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.

Son olarak evliliklerinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara verdiği cevapla gündem olan oyuncu Aslantuğ, bu kez şaşırtan bir iddiayla gündem oldu.

Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan ‘ihanet’ iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

‘DUYDUĞUNUZ DEDİKODULAR ASILSIZ DEĞİL’

Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir!

Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi.

Snob Magazin’in özel haberine göre; Bozcaada'da tanıştıkları iddia edilen Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu'nun üç haftadır yakın olduğu söyleniyor.