Mehmet Büyükekşi 'Çok şükür' diyerek Galatasaray şampiyonluğunu yanıtladı

Futbol camiası tarafından en çok tartışılan isimlerin başında gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir davet sırasında yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını kzıdırdı.

Büyükekşi Magazin Burada muhabirinin "Lig bitti. Şampiyon da belli oldu" yorumu üzerine gülerek "Çok şükür" yanıtını verdi.

Sosyal medyaya düşen video kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Büyükekşi "Bu sene lig sizin için nasıl geçti" sorusuna, “Lig bitti çok şükür. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli’’ yanıtını verdi.

Muhabirin "Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız" sorusuna ise Büyükekşi'nin, "Daha şuan da belli değil’’ cevabı dikkat çekti.

A Milli Takım'ın EURO 2024'te neler yapacağı konusunda ise TFF Başkanı, "Öncelikle gruptan çıkmak istiyoruz. Hazırlık maçlarını oynayacağız. Hedefizmiz önce gruptan çıkmak sonra son 16. Ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.

Fenerbahçe’nin seçimlerinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın tekrar aday olacağı ile ilgili ‘’Bizi ilgilendirmiyor. Kim kazanırsa onunla çalışırız’’ diye konuşan Büyükekşi'nin bu sözleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

ADAYLIK İÇİN NE DEMİŞTİ?

Mehmet Büyükekşi daha önce adaylıkla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İmza toplama süreci boyunca karşılaştığımız eleştirilere rağmen, kulüplerin demokratik haklarına her zaman saygı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ana statüsü ve maddeleri açık ve net olup, hukuksal çözümler bellidir.

Üç yıllık görev süremiz olmasına rağmen, olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapma kararı aldık; bu nadiren görülen bir durumdur. Ancak, bazı azınlıkta kalan kulüpler, demokratik imza toplama yöntemlerini terk ederek farklı yollara sapmışlardır. Bugüne kadar sekiz Süper Lig kulübünden ve bir kulüp başkanından imza alındı.

Alt liglerden imza veren kulüpler ise ya düşmüş olanlar ya da düşme riski taşıyanlardır. Yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen TFF'ye ulaşan imza sayısı yaklaşık 60'tır. Birkaç kulüp, sanki tüm kulüpler adına konuşuyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışmaktadır.