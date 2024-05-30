Galatasaray Fenerbahçe saldırısında mahkemeye gidiyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalamış'taki tesislerimizde dün gece meydana gelen olaylar sebebiyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu tür olaylara geçmişte olduğu gibi gelecekte de tolerans gösterilmeyecek, süreç dikkatle izlenecektir" ifadelerine yer verildi.

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kalamış'ta, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında çıkan kavgada gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleriyle buluştuğu sırada, şampiyonluk kutlamaları yapan Galatasaraylı taraftarlarla başlayan sözlü atışma, büyük bir olaya dönüştü.

YANGIN ÇIKTI

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray tesislerine yönelmiş ve Galatasaray logosunu sökerek Fenerbahçe tesislerine taşımışlardı.

Ardından Galatasaray tesislerine atılan meşaleler yangına neden olmuş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.