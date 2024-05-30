Ergin Ataman TFF Başkanı gösterilen Yardımcı ile görüştü

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Ergin Ataman TFF Başkanı gösterilen Yardımcı ile görüştü

Panathinaikos'la Euroleague şampiyonu olan Ergin Ataman'ı TFF Başkan adayı Servet Yardımcı Atina'da ziyaret etti.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman ile bir araya geldi.

Yunanistan'da UEFA Avrupa Konferans Ligi finali vesilesiyle buluşan ikili, başarıları üzerine sohbet etti.

Yakın zamanda Mehmet Büyükekşi'ye karşı TFF başkan adaylığını açıklayan Yardımcı, "Ergin Ataman'ın başarısını kutlarım. Atina'daki sevgi gösterilerini görmek bizim için gurur vericiydi. Başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.

Bu görüşmede ayrıca Arnavutluk ve Kosova Futbol Federasyonları başkanları da hazır bulundu.

'ADAYIM' DEMİŞTİ

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olan Servet Yardımcı, Türk futbolunun yaşadığı zorlukları aşmak için adaylığını ilan ettiğini duyurmuştu.

Yardımcı, "Türk futbolunun mevcut türbülans durumundan çıkışı için TFF Başkanlığına talibim" sözleriyle adaylığını ilan etti.

Türk futbolunun derin bir yönetimsel krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Ekonomisi dünyanın en büyüklerinden biri olan Türkiye'nin, futbolda layık olduğu konumda olmaması kabul edilemez. İş dünyasında 40 yıllık deneyimim ve 20 yıldır sürdürdüğüm ulusal ve uluslararası yöneticilik tecrübemle, nitelikli ekibimle birlikte Türk futboluna hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

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