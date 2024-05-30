TFF kulüp başkanlarını ticaret için Karaman'a çağırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbol kulüplerinin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli kapsamında inşa edilecek güneş enerjisi santrali projesinin lansmanını yaptı.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal katılım gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun finansal ve çevresel sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı. Büyükekşi, "Futbolun geleceği sadece saha içi başarılarla sınırlı değil, saha dışında da finansal sürdürülebilirlik sağlamalıyız. 'Türkiye Yüzyılı' stratejisi doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümü önceliklendirdik. Kulüplerimizin transfer ve vize işlemlerini dijitalleştirdik, hakem ve gözlemci raporlarını dijital ortama taşıdık, maç formalarının seçimini dijitalleştirdik ve böylece tasarruf sağladık. TFF olarak dijital imzaya geçtik ve altyapı akademilerimiz için 'Big data' oluşturduk. Şimdi ise GES Projesi ile yeşil dönüşüme adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı şöyle devam etti: Sürdürülebilirlik herkesin sorumluluğunda ve yenilenebilir enerji yatırımları büyük önem taşıyor. EPS İş Modeli ile 2.6 mWp gücünde bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz. 33 bin metrekarelik alanda, yıllık 4.5 milyon kWh üretim kapasiteli, 6 bin güneş panelinden oluşan santral inşa edeceğiz. Karaman'da devletimizin desteğiyle tahsis edilen arazide kulüplerimiz de elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

"ARAZİ TAHSİS ETTİK"

Mehmet Büyükekşi, "Karaman'da devletimiz bu projemizi desteklemek amacıyla kurumumuza bir arazi tahsis etti" dedi.

Büyükekşi "Bu arazi içinde kulüplerimiz de elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kulüpler Birliği Vakfı'na bilgisini verdik. Kulüpler isterse tek tek de bu projeye başvurup yeşil dönüşümlerini başlatabilirler" ifadelerini kullanırken "Kulüpler Birliği Vakfı bu projeye dahil olabilir ve kulüpler yeşil dönüşümlerini başlatabilir" sözleri dikkat çekti.

Büyükekşi, borçların ödenmesi ilgili bir projelerinin olduklarına belirterek şunları kaydetti: Borçların ödenebilmesi ile ilgili bir projemiz var. TFF Başkan Vekili Yusuf Günay EPDK eski başkanı. Bu dönemde enerji fiyatları da malum çok yükseldi. Özellikle de elektrik fiyatları. Geçen gün bir olay yaşadık. Malatya’nın maçı naklen yayınlanacak, 2 saat kalmış maçın başlamasına, parasını ödemedikleri için elektrikleri kesmişler. Kriz son dakikada çözüldü. 300- 400 bin lira ödediler elektrik açıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kulüplere çağrı yaptı, “Önemli bir gelir kapısı. Kulüpler hem kendi enerjilerini üretebilir, hem de fazlasını satarak kazanç elde edebilir” dedi.