Mehmet Büyükekşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıktı!

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ardından ikili görüşmede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı Futbol Ailesi adına şükranlarını arz etti.