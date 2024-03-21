Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'den gelen talebi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'la Macaristan'a gitmeden önce havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili talebinin değerlendirmeye alındığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Urfa'da oynanacağını belirtmişti. Büyükekşi ise "Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu değil. Fenerbahçe'den bir talep geldi. Değerlendirdikten sonra açıklayacağız" dedi.