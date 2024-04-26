Mehmet Büyükekşi'den flaş karar. Herkes öyle sanıyordu ama

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eleştirilen Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi, yoğun baskı üzerine 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli kongre kararı almıştı.

Bu tarihin daha öne alınmasını isteyenlere karşı çıkan ve 18 Temmuz'da direten Büyükekşi'nin bir daha aday olması beklenmiyordu.

Bu gelişmelerin ardından Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu ve İsmail Uyanık başkan adaylıklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bazı kulüpler de yeni bir aday için çalışmalarını sürdürüyordu.

Ancak Büyükekşi'nin çekilme niyetinde olmadığı ortaya çıktı.

18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulda tekrar aday olmayı kararlaştıran Mehmet Büyükekşi'nin yeni bir yönetim oluşturmak için de temaslara başladığı öğrenildi.

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanan Büyükekşi'nin böylece rüzgarı arkasına alarak gireceği seçimi kazanacağına inandığı belirtildi.