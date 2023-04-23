Mehmet Büyükekşi'den Jesus'a flaş yanıt

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

10 AYLIK DEĞERLENDİRME YAPTI

"10 ayda, uzun zamandır süren yapısal sorunları ortadan kaldırmak tabii ki imkânsız. Ancak bu projelerin devam etmesi gerekiyor. En önem verdiğim ve doğru olduğunu düşündüğüm işlerimiz olarak Altyapı/ Akademi Pojesi ve Akademilere Finansman Desteği, Hakem Gelişim Sistemi ve Akademisi, TFF’nin tüm departmanlarında gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme adımları, sponsorlukların genişletilmesi ve 2 milyon metrekare arazinin tahsisini gerçekleştirdiğimiz GES Projesini örnek verebilirim. Tüm bu projeler 10 ay içerisinde sorunlar belirlenerek planlandı ve hayata geçirildi."

''BAŞKANLIĞA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

"İnanın Türk futbolunun geleceği için enerji projesi, akademi projesi, alt liglerin sağlıklı işleyişi, finansal etkileşimler, kaynak yaratımları, modernize edilmiş bir futbol ekonomisi temmuz ayı geldiğinde tüm paydaşlar için bugün göründüğünden çok daha önemli olacak. Bu yüzden evet. Devam etmeyi düşünüyorum."

FENERBAHÇE'NİN SORDUĞU MAÇLARI YANITLADI

Fenerbahçe, MHK'nın bazı hakemlerin ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıklamasının ardından, sarı-lacivertli takım hakemlerin hangi maçlarda hata yaptığını sordu.

Büyükekşi'nin soruya cevabı şu şekilde;

"Biz büyük bir titizlikle her haftanın tartışmalı pozisyonlarını tek tek inceliyoruz. Bazı konularda tavizsiz kararlar alıyoruz. Örneğin İstanbulspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Adana Demirspor maçlarında son derece formsuz bir yönetim vardı. Hiç hata olmasın diye MHK, her detayı inceledikten sonra toplam 4 hakemimizin Süper Lig’in bu kritik sürecinde dinlendirmeye alınmasına karar verdi."

''HAKEM PERFORMANSLARINI YETERİ KADAR İYİ BULMUYORUM''

"Hakem performanslarını Süper Lig seviyesinde yeteri kadar iyi bulmuyorum. Büyük kulüplerimiz olan olmayan her pozisyonu büyüterek, büyük taraftar kitleleri, medya elçileri ve sosyal medya akımı ile gündemi domine ederek, hatta sadece kendi maçları ile değil, rakipleri ile de ilgili bir propaganda yürüterek problemi olduğundan çok daha büyük hale getiriyorlar."

JORGE JESUS'A YANIT VERDİ

Büyükekşi, Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un sorduğu, "Neden rakibimiz her hafta bizden önce oynuyor? Bunu anlayabilmiş değilim, biz de zaman zaman erken oynamak isterdik” sözlerine yanıt verdi;

"Burada yanlış bir algı var, öncelikle onu düzeltelim. Fikstür ile maç planlama farklı konular. Maç Planlama Departmanımız çekilen fikstüre göre planlamalarını bazı değişkenlere göre birkaç haftalık periyotlar halinde belirliyor. Buradaki değişkenler; kulüplerimizin Türkiye Kupası ve Avrupa maçları, hava ve ulaşım şartları, yayın planlanması ve seçim veya olağanüstü durumlar. Ayrıca ligin başından beri takımların aynı sırayla oynadığı da doğru değil."

LALE ORTA SÖZLERİ

"MHK Başkanı, bu işin doğası gereği sezon boyu kulüplerin, medyanın, taraftarın hedefindedir. Lale hanım da tıpkı önceki MHK başkanlarımız gibi hedef gösterilmektedir. Kendisi büyük baskı altında çalışıyor. Zaten sezonun ortasında bu görevi devraldı. Böyle bir süreçte kendisinin görevden alınması kesinlikle gündemimizde yok. TFF seçimleri haziran ayında yapılacak. Seçimlerde tüm kurulların görevleri sona eriyor ve seçim sonrasında yeniden oluşturuluyor."

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ

"Yeni bir teknoloji olması sebebiyle henüz az sayıda ülkede uygulanabilen yarı otomatik ofsayt teknolojisi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sistemi Türk futboluna kazandırarak, tartışmalardan arındırılmış bir hakem değerlendirme sistemi kurmayı hedefliyoruz."