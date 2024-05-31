Mehmet Büyükekşi'nin arkasında hangi güçlerin olduğunu açıkladı

AKP eski Milletvekili Metin Külünk, Sansürsüz Futbol kanalında çok tartışılan Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın Büyükekşi’den rahatsız olduğunu dile getiren Külünk, Büyükekşi’nin ‘arkasındaki gücü’ de dikkat çekti.

Külünk, Büyükekşi’nin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı krizini yönetemediğini ve Riyad’da gerçekleştirilecek olan maçta Türkiye’ye küresel bir operasyon çekildiğini iddia etti.

“ÇOK GÜÇLÜ BİR LOBİ VAR”

“Karşımızda öyle bir yapı var ki futbolun ötesinde bütün renklere bürünebilen bahsediyoruz” diyen Külünk, “Bunu Cumhurbaşkanımızın en yakınındaki isimler için de söylüyorum en uzağındaki isimler için de söylüyorum. Birazcık vatanperverlerse Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip bu futbolu yönetemeyen model için tekrar yönetsin diye ısrar etmezler. Şundan eminin Sayın Erdoğan’ın bu futbolu yönetemeyen bu fotoğraftan kurtulmak istediğinden eminim. Türkiye’de asıl konuşulması gereken hakemler meselesi. Sayın Erdoğan’a Mehmet Büyükekşi’yi taşıyanlara bakacaksınız. Gaziantepli galiba… Gaziantep’te çok güçlü bir lobi var. Bu lobinin içerisindekilerin hepsinin FETÖ ile bağı var” ifadelerini kullandı.