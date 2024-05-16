Mehmet Büyükekşi'ye başkanlık müjdesi. Resmen açıklandı

Türk futbolunda yaşanan art arda skandalların ardından istifası için imza toplanan Mehmet Büyükekşi FIFA’nın daveti üzerine Tayland’a gitti.

Burada 74. FIFA Kongresi'ne katılan Mehmet Büyükekşi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan federasyonlarının üst düzey isimleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığı 1 yıllığına TFF’ye devredildi.

1 Haziran’da başlayacak olan başkanlık görevini 18 Temmuz’da yapılacak olan seçimlere kadar Mehmet Büyükekşi üstlenecek.

Ayrıca 2024 yılında yapılacak olan Genç Millî Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya da Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi.