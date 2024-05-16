Mehmet Büyükekşi'ye başkanlık müjdesi. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi'ye başkanlık müjdesi. Resmen açıklandı
Mehmet Büyükekşi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanı oldu.

Türk futbolunda yaşanan art arda skandalların ardından istifası için imza toplanan Mehmet Büyükekşi FIFA’nın daveti üzerine Tayland’a gitti.

Burada 74. FIFA Kongresi'ne katılan Mehmet Büyükekşi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan federasyonlarının üst düzey isimleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığı 1 yıllığına TFF’ye devredildi.

whatsapp-image-2024-05-15-at-15-08-04.jpeg

1 Haziran’da başlayacak olan başkanlık görevini 18 Temmuz’da yapılacak olan seçimlere kadar Mehmet Büyükekşi üstlenecek.

Ayrıca 2024 yılında yapılacak olan Genç Millî Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya da Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe çok farklı kazandı. Yarı finale göz kırptı
Ekrem İmamoğlu imzayı attı. Herkes keyiften 4 köşe oldu
Fatih Altaylı haklı çıktı
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin intikam planını ortaya çıkardı
Son Haberler
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı Spor
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı
Antalya'da Japonya depremi Spor
Antalya'da Japonya depremi
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın Gündem
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi Gündem
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi Yerel Haberler
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi Yerel Haberler
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı