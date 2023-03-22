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İlk kez milli takıma davet edilen Mehmet Can Aydın'dan açıklamalar

A Milli Futbol Takımı’na ilk kez davet edilen genç futbolcu Mehmet Can Aydın, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:35
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Mehmet Can Aydın'dan açıklamalar

İlk kez milli takıma davet edilen Mehmet Can Aydın'dan açıklamalar
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların antrenmanlarını sürdürürken, ilk kez kadroda davet edilen genç futbolcu Mehmet Can Aydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''KUNTZ HOCAMIZ BURAYA GELMEMDE BÜYÜK ROL OYNADI''
Çok heyecanlı olduğunu belirten Aydın, "Ben ve ailem çok gurur duyduk. Önce Allah'a ham ediyoruz. Ondan sonra Stefan Kuntz hocama ve Hamit ağabeyime çok minnettarım. Stefan Kuntz hocamız benimle çok konuştu, çok ilgilendi. Ona saygım sonsuz. Kuntz hocam tabii ki bana yardım ediyor, Almanya'dan geliyor. Çok konuştuk, çok ilgilendi benden. Ondan Allah razı olsun. Buraya gelmemde büyük bir rol oynadı" diye konuştu.

''KÜÇÜKKEN HAYALİM HEP TÜRKİYE İÇİN OYNAMAKTI''
Davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Burada olmaktan çok mutluyum. Almanya'ya çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 6-7 sene oynadım. Orada çok şey öğrendim ama dediğim gibi hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Schalke'de Kenan Karaman ağabeyim var, Allah razı olsun. Onunla çok konuştum. Kalbini dinle dedi. O da benim için çok sevindi" şeklinde konuştu.

''ÇOK FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYORUM''
Çok farklı pozisyonlarda oynayabildiğini ifade eden Mehmet Can Aydın, "Çok farklı pozisyonda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil" açıklamasında bulundu. Futbol hayatında Almanya'da oynayan Hamit Altıntop ve Mesut Özil'i hep örnek aldığını belirten Aydın, "Schalke'de oynamak çok güzel, Türkleri çok seviyorlar" dedi.

''HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK''
A Milli Futbol Takımı'nın hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Ermenistan'ı çok tanımıyorum ama her maç zor olacak, bunu biliyoruz. Hırvatistan çok iyi bir takım, iyi oyuncuları var ama biz de güçlüyüz, kendimize güveniyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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