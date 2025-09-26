Mehmet Cengiz'in kardeşi Boğazdaki yalıyı satın aldı. Rekor fiyata satıştaydı

İstanbul’un Boğaz manzaralı en prestijli bölgelerinden Vaniköy’de, tarihi Fahrettin Paşa Yalısı el değiştirdi. ‘Çöl Kaplanı’ lakaplı Fahrettin Paşa’nın varislerine ait olan yalı, Cengiz Holding’in ortağı ve Mehmet Cengiz’in kardeşi Kazım Cengiz tarafından satın alındı. Yalı Kazım Cengiz almadan önce 40 milyon dolara satıştaydı.

1.650 metrekarelik arsa üzerinde yer alan yalının 600 metrekarelik restorasyon projesi, ilgili kurullar tarafından onaylandı. Ancak yalı, 2020’deki yangında büyük zarar gördüğü için kullanıma hazır hale gelmesi için kapsamlı bir restorasyon gerekiyor. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından 1971’de tescil edilen yalı, iki parselden oluşuyor.

Satış, yalının 2/3 hissesine denk gelen bir parsele yönelik gerçekleşti. Komşu parsel ise Paşa’nın akrabalarına ait ve satılmayı düşünmüyorlar. Gayrimenkul uzmanı Ulvi Özcan, “Yalı, 2 bin 442 metrekarelik bir arsa üzerinde yer alıyor. Restore edilirse Boğaz’a değer katacak bir eser olur. Ancak tek parselde yalı inşa etmek zor olabilir,” dedi.

Özcan, daha önce yalının yüksek kira bedeli nedeniyle kiracı bulamadığını da belirtti. Kazım Cengiz’in satın aldığı yalı, Boğaz’daki diğer lüks mülkler gibi hem maddi hem de manevi değer taşıyor.

Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı’nda Medine Müdafaası ile tarihe geçti. 1868’de Bulgaristan’da doğan Paşa, iki yıl yedi ay boyunca zor şartlarda Medine’yi savundu. Kutsal emanetleri 2 bin askerle İstanbul’a göndererek Topkapı Sarayı’nda sergilenmesini sağladı.

1948’de vefat eden Paşa’nın mezarı Aşiyan’da bulunuyor.