Mehmet Demirkol haksız çıktı

Merakla beklenen Euro 2024 dün akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan mücadele ile başladı.

ALMANYA EVİNDE RAHAT KAZANDI

Allianz Arena’da oynanan açılış maçında Almanya rakibini 5-1 gibi dev bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Almanlara galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Wirtz, 19. dakikada Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti. İskoçya’nın tek golü ise 87. Dakikada Rüdiger’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Futbolseverler henüz açılış maçında futbola doyarken yorumcu Mehmet Demirkol’un maç öncesinde yaptığı açıklama gündem oldu.

İskoçya’nın özellikle orta sahada Almanya’ya ağır basacağını ifade eden Mehmet Demirkol açıklamasında, ’’İskoçya ile dalga geçiliyordu ama çok dalga geçilecek bir takım değil. Bu akşam puan alırlarsa şaşırmayacağım. Almanya, İskoçya maçını kendi sahasında oynamasaydı ben çok şans vermezdim kazanacaklarına dair. Çok zorluk çekerler diye düşünüyorum’’ demişti.

Mücadelede Almanya lehine oluşan 5-1’lik tablo sonrası Demirkol’un sözleri sosyal medyada gündem oldu.