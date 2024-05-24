Mehmet Demirkol Konyaspor Galatasaray maçında olacakları açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Fenerbahçe karşısında yara alan Galatasaray ligin son maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi tüm nefesler tutuldu.

Sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde bulunan Galatasaray’ın 24. Şampiyonluğunu ilan etmek için Konya deplasmanından 1 puan çıkarmak zorunda.

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Konyaspor’un ise ligde kalmayı garantilemek için 1 puan alması gerekiyor.

İki takımında amaçlarını gerçekleştirmek için 1 puana ihtiyaç duyuyor olması ortalığı karıştırdı. Özellikle sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları Konyaspor’un beraberliğe oynamaması için ellerinden geleni yapıyor.

Konyaspor-Galatasaray maçı başlamadan haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biri olurken gazeteci Mehmet Demirkol’dan ilginç bir açıklama geldi.

Topun 80. dakikaya kadar beraberlikle devam etmesi halinde maçın ne olursa olsun berabere biteceğini ifade eden Mehmet Demirkol "Diyelim şöyle bir şey oldu; 80.dakikaya kadar beraberlik var o zaman orta sahada top dolaştırırlar. 2004'de Danimarka-İsveç maçına şahit oldum, bizzat stattaydım. 2-2 bitmesi gerekiyordu yağmur çamur derken maç 2-2 bitti"

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

1970'te İstanbul'da doğan Mehmet Demirkol önce Galatasaray Lisesi'ni ardından da Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumuştur.



1994 yılında üniversitenin bitmesiyle halkla ilişkiler şirketi olan Capitol'de beş yıl metin yazarlığı yapan Demirkol ilk futbol yazısı haftalık olarak yayınlanan Gazete Pazar'da çıktı. 5 yıl burada metin yazarlığı yaptıktan sonra ABD'ye giden Demirkol ardından sırasıyla Yeni Bin Yıl, Radikal, Milliyet ve Fanatik gazetelerinde çalıştı.

Yorumculuk kariyerinde ise uzun yıllar NTV Spor'da çalışan Demirkol şu sıralar Socrates Dergi Youtube kanalında bulunuyor.