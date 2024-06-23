Mehmet Demirkol milli takımdaki depremi açıkladı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada millilerimiz Portekiz’e 3-0 mağlup oldu.

Alınan bu yenilgi sonrası 3 puanda kalan Ay-yıldızlılar 2. Sıraya geriledi ve gruptan çıkma şansını Çekya maçına bıraktı.

Başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere pek çok isim eleştirilerin hedefi haline gelirken Mehmet Demirkol’dan ilginç bir iddia geldi.

"BİRBİRLERİYLE KONUŞMUYORLAR"

Milli takımdaki krizi açıklayan Mehmet Demirkol açıklamasında, "Milli takımda bazı oyuncular birbirleriyle konuşmuyor. İsim vermeyeceğim. İşler pek yolunda gitmiyor diye duydum" dedi.