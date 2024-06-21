Mehmet Demirkol milli takımdaki isyanı açıkladı

EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı mağlup eden Türkiye ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar Cumartesi günü TSİ 19.00’da Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

Millilerin kazanması halinde grupta çıkmasına kesin gözüyle bakılırken Mehmet Demirkol’dan flaş bir iddia geldi.

"YILMIŞ DURUMDALAR"

A Milli Takım’daki oyuncuların oluşturulan baskıdan rahatsız olduğunu söyleyen Demirkol, "İçerden benim aldığım bilgi şu: Oyuncular Türkiye'deki kamuoyunun oyuncuları algılama şeklinden rahatsız. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgasından yılmış durumdalar" dedi.