Mehmet Demirkol milli takımdaki isyanı açıkladı

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Mehmet Demirkol milli takımdaki isyanı açıkladı

Mehmet Demirkol A Milli Takım'a seçilen futbolcuları huzursuz eden durumu açıkladı.

EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı mağlup eden Türkiye ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar Cumartesi günü TSİ 19.00’da Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

Millilerin kazanması halinde grupta çıkmasına kesin gözüyle bakılırken Mehmet Demirkol’dan flaş bir iddia geldi.

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"YILMIŞ DURUMDALAR"

A Milli Takım’daki oyuncuların oluşturulan baskıdan rahatsız olduğunu söyleyen Demirkol, "İçerden benim aldığım bilgi şu: Oyuncular Türkiye'deki kamuoyunun oyuncuları algılama şeklinden rahatsız. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgasından yılmış durumdalar" dedi.

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