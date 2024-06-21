Montella'dan korkutan Arda Güler açıklaması

2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da, Arda Güler bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella bugün düzenlediği basın toplantısında genç yıldız için kafa karıştıran sözler sarf etti.

İtalyan çalıştırıcı, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Arda ufak bir yorgunluk belirtisinde bulundu. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz. İrfan Can ise maalesef kadroda olmayacak. Diğer bütün oyuncularımız kadroda olacak, hazırlar" dedi. Bu sözlerin ardından Arda Güler'in, Portekiz karşısında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Montella karşılaşma ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Oyun stratejimizi ve takım ruhumuzu ön planda tutacağız. Güçlü yönlerimizi kullanarak üstünlük sağlamalıyız. Sabır ve uyum içinde hareket ederek oyunumuzu sergileyeceğiz. Amacımız top kontrolünü elde etmek. Portekiz de aynı hedefi güdüyor. Topla daha iyi ilişki kurmamız şart.”

“Portekiz karşısında geçmişteki başarısızlıklarımızı unutup, yalnızca yarına odaklanmalıyız. Gerçekçi olup, dikkatimizi ve isteğimizi kaybetmeden mücadele etmeliyiz.”

“Defansif açıdan daha sağlam duruş sergilemeliyiz ve bu, forvetlerimizle başlar. Defansif başarıdan sonra, hücumdaki yeteneklerimizin farkındayız. Gürcistan ile oynadığımız maçta attığımız 22 şuta karşılık onların 12 şutu vardı.”

“Ronaldo’nun yetenekleri tartışılmaz, bir sezonda 50 gol atma kapasitesine sahip. Onun gibi bir oyuncuları olduğu için zorlu bir karşılaşma olacak.”

Portekiz basınından gelen soruya yanıt: “Türkiye, yarın Portekiz’e karşı hangi taktikle sahada yer alacak?” “(Gülümseyerek) Martinez’in seni gönderdiğini mi düşünmeliyim? Bizim kompakt oyunumuz sürece, rakibimiz istediği formasyonu seçebilir. Onların zayıf noktalarını biliyor ve bunu lehimize çevireceğiz.”

“Rakip teknik direktörün yorumlarını okudum ve kendisine saygı duyuyorum. Ülkemizde ofansif oynamadığımızı söylemesi ilginç. Rakip teknik direktör bizim hücum gücümüzü övdüğünde memnun oluyorum. Rakibe boş alan bırakmamalıyız.”