Hollanda Fransa maçı can sıktı. Olan Polonya'ya oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün son maçı oynandı.

D Grubu’nda 3 puanlı iki takım olan Fransa ve Hollanda kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kalarak 1 puana razı geldi.

Karşılaşma EURO 2024'te golsüz geçen ilk maç olarak da kötü bir şekilde tarihe geçti.

Bu sonuç ile birlikte Hollanda ve Fransa 4’er puanla 1 ve 2. Sırayı paylaşırken onları 3 puanla Avusturya takip etti.

0 puanı bulunan Polonya’nın gruptan çıkma ihtimali ise kalmadı.