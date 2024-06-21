Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu teklifi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu teklifi ortaya çıktı

Nuri Şahin'in başına geçtiği Borussia Dortmund'un, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye önereceği rakam belli oldu.

Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu yine harika bir sezonu geride bıraktı ve Avrupa devlerini peşine taktı. Birbirinden ünlü kulüplerin transfer listesinde olan 24 yaşındaki futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulüp Borussia Dortmund.

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Yakın zamanda Alman ekibinin başına geçen Nuri Şahin'in kadrosunda görmeyi çok istediği Ferdi için iki kulüp arasında pazarlıklar başlamak üzere. Tam da bu noktada İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Sport Italia'nın geçtiği habere göre Borussia Dortmund cephesi, Ferdi Kadıoğlu girişimlerini doğruladı. Haberin detaylarında Alman temsilcisinin, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 18-20 milyon Euro bonservis teklif edeceği, bu rakama bonusların dahil olmadığı yazıldı.

Sarı-Lacivertli kulübün ise milli futbolcuya karşılık 25 milyon Euro net bonservis artı bonusları içeren bir teklif beklediği kaydedildi.

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Eğer Ferdi bu rakama giderse bu Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Bu alandaki rekor 21'er milyon Duro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 52 maça çıktı, 4 bin 414 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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