Türk istihbaratının önemli figürlerinden biri olarak bilinen Mehmet Eymür hayatını kaybetti. Mehmet Eymür’e dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Mehmet Eymür kimdir? Mehmet Eymür hayatını mı kaybetti?

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk istihbaratının önemli figürlerinden biri olarak bilinmektedir.

Mehmet Eymür, 9 Mart 1971'deki darbe teşebbüsü sonrasında Millî İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) katıldı. Hiram Abas ile birlikte Ziverbey'de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde çalıştı. Bu dönemde Kızıldere ve Ulaş Bardakçı'nın öldürülmesi operasyonlarına katıldığı bilinmektedir.

1975'te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü'nü üstlenen Eymür, 1980'de Bulgaristan'a gönderildi. Daha sonra Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit tarafından ASALA'ya karşı görevlendirildi.

1984'te Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle 'Babalar Operasyonu'nu başlatan Mehmet Eymür, istihbarat dünyasında önemli bir rol oynadı. Bu operasyon, dönemin gündemine damgasını vurdu.

Mehmet Eymür, emekli olduktan sonra medya dünyasında ve yazılı basında kendine yer buldu. Özellikle Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Aynı zamanda, gazino, otel ve kumarhane zinciri sahibi Sudi Özkan'ın danışmanlığını üstlendi ve 'Sentez' adlı kitabı kaleme aldı.

Mehmet Eymür, e-mail ve web sitesindeki açıklamaları nedeniyle "Devletin gizli sırlarını ifşa etmek" suçundan hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, istihbarat dünyasındaki gizlilik ve güvenlik konularına dikkat çekti.