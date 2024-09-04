Mehmet Metiner’den Yiğit Bulut'a sert sözler: AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un teğmenlere ilişkin paylaşımı eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’den sert tepki geldi. Mehmet Metiner Yiğit Bulut'a “Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun!” dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin sonrasında kılıçlarıyla dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak gündeme oturmuştu.

Teğmenler tartışmasına Cübbeli Ahmet de katıldı. 'Sordum, ikna oldum' diyerek açıkladı

‘HÜKÜMETE KILIÇ ÇEKTİ’ DİYENLER VESAYETİ DİRİLTMEK İSTİYOR‘

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir vesayete izin vermeyeceklerini söyleyerek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” demişti.

Yiğit Bulut, X hesabından Ömer Çelik’in bu sözlerini alıntılayarak “Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların,

büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!” paylaşımını yaptı.

"AK PARTİ SOPASI İLE ADAM DÖVÜYORSUN"

Yiğit Bulut’un paylaşımına eski AKP'li vekil Mehmet Metiner'den “Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!” yanıtı geldi.