Teğmenler tartışmasına Cübbeli Ahmet de katıldı. 'Sordum, ikna oldum' diyerek açıkladı

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Teğmenler tartışmasına Cübbeli Ahmet de katıldı. 'Sordum, ikna oldum' diyerek açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, mezuniyet törenlerinde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları atan teğmenler hakkında yorum yaptı.

Cübbeli Ahmet, "Böyle bir bilgi aldım" diyerek teğmenlerin neden “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attığına dair açıklamalarda bulundu.

Çağlar Cilara’nın yayın konuğu olan Cübbeli Ahmet, “Teğmenlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Teğmenlerin tarikat baskısı altında ezildiğini ve bu baskıdan kurtulmak için bu yemini ettiklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Cübbeli Ahmet 'Sorduğum aldığım cevap bu. Devamlı FETÖ gitti FETÖ geldi. Tarikatlar, cemaatler falan... Bu sefer de ne oldu? Bu şeyleri üzerlerinde baskı hissetmişler. Bunu üzerlerinden atmak için 'Bizim hiçbir tarikatla cemaatle ilişkimiz yok. Biz vatanımıza devletimize bağlıyız' şeklinde bir mesaj vermek istediklerinin bilgisini aldım. Ben buna ikna oldum" diye konuştu.

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