Mehmet Murat Çalık'ın avukatından dikkat çeken açıklama

Av. Melih Koçhan ve Av. Cihan Ünal imzasıyla yayınlanan metinde son zamanlarda kamuoyunda yer alan iddialar sert bir dille reddedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basına ve kamuoyuna,

Son günlerde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada asılsız ve yönlendirici içerikler dolaşıma sokulmuştur.

Müvekkilimizin güya “itirafçı olmak istediği” ve “el yazısıyla beyanda bulunduğu” yönündeki iddialar;

Tamamen gerçek dışıdır,

Herhangi bir resmi belgeye veya adli kayda dayanmamaktadır,

Adil yargılamayı etkilemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.

Bu tür paylaşımlar;

TCK 285 – Soruşturmanın gizliliğini ihlal,

TCK 288 – Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

TCK 204 – Resmî belgede sahtecilik suçlarını oluşturabilecek niteliktedir.

İlgililer hakkında gerekli suç duyuruları yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Av. Melih Koçhan

Av. Cihan Ünal"