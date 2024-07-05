Mehmet Özhaseki nereye yerleşeceğini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, aktif siyasi hayatını noktaladığını açıkladı.

Kayseri Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Özhaseki, 1994 yılından bu yana hizmet ettiğini ve büyük projelere imza attığını söyledi.

Doğruluktan ayrılmadan çalıştığını ve milletin malını korumak için mücadele ettiğini vurguladı.

Özhaseki, helallik isteyerek siyasi hayatını noktaladığını ve baba ocağı Kayseri’de yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Özhaseki, kimsesiz ve yetimlere destek vermek amacıyla aile vakfını kuracaklarını belirtti.