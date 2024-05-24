Mehmet Rauf Anadolu Lisesi’nde özlenen tablo

Liselerde son senelerde iyice moda haline gelen ve özellikle aile bütçelerini sarsacak mali boyutlara varan lüks otel salonlarında düzenlenen mezuniyet balolarına alternatif gösterilebilecek örmek bir kültür sanat faaliyeti gerçekleştirildi.

Ataşehir Mehmet Rauf Anadolu Lisesi’nin son sınıf öğrencileri, bu yıl mezuniyet töreni münasebetiyle eskiden hemen hemen bütün okullarımızda görmeye alışık olduğumuz ancak son senelerde iyice unutulmaya yüz tutulan bir sanat gösterisine imza attı.

Okulun edebiyat öğretmeni Yasemin Şeker Mermerkaya’nın gayret ve teşvikleriyle, bir araya gelen lise son sınıf öğrencileri el ele vererek, kendi yazdıkları, yönettikleri oynadıkları, kostüm tasarımlarından, müziğine kadar, sahne dekorlarından hazırlanan afişlere kadar her şeyini kendi hazırladıkları 4 ayrı tiyatro oyununu komşu okul olan Esatpaşa Ümit Meriç Kız Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda sergiledi.

Sene Sonu Tiyatro Gösterisi ve Resim Sergisi programına, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrencilerin hınca hınç doldurduğu tiyatro gösterilerini Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz ve usta Tiyatro Sanatçısı Haldun Ulvi Alacakaptan da izledi. Program, okulun resim öğretmenleri Bülent Sarıkaya ve Berat Küçükyıldız’ın koordinasyonunda düzenlenen ve lise öğrencilerinin eserlerinden derlenen resim sergisinin açılışıyla başladı. Davetliler resim sergisini gezdikten sonra tiyatro salonuna geçti.

Yazar Turgut Özakman’ın yazdığı ve 12. sınıf öğrencisi Alperen Batık’ın yazdığı ve düzenlediği ‘Ah Vah Gençlik’ isimli oyunu okulun edebiyat öğretmeni Yasemin Şeker Mermerkaya yönetti. ‘Kentsel Dövüşüm’ isimli oyunu ise Cihan Davut Şimşek ve Zehra İnan yazdı, eser sahipleriyle birlikte edebiyat öğretmeni Yasemin Şeker Mermerkaya yönetti. Eserin müziği ise Ruşen Bozdağ tarafından derlendi. ‘Bir Masal Sorunsalı’ isimli oyun ise, Sema Aydoğdu, Arzu Yılmaz ve Elif Sude Koç tarafından yazıldı. Eser sahipleriyle birlikte Yasemin Şeker Mermerkaya tarafından yönetildi. ‘Anayurt Oteli isimli oyunu ise Sümeyra İnan, Seçil Şahin, Ravzanur Aksoy yazdı. Eser sahipleriyle birlikte yine edebiyat öğretmeni Yasemin Şeker Mermerkaya tarafından yönetildi. Oyunlar öncesi ve perde aralarında 12. Sınıf öğrencisi Alperen Batık piyanosuyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Kostümler Selma Türk ve Berat Küçükyıldız tarafından tasarlandı. Oyunları baştan sona ilgiyle izleyen veliler ve öğretmenler çocukları uzun süre ayakta alkışladı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan “Bu gençler, büyük iş başardı. Eskiden bu tür müsamereler okullarımızda çok sık yapılırdı. Bunun iki faydası vardı hem çocuklarımız okuyacağı kitapların konusuyla tiyatroda tanışırdı. Hem de bu okul müsamereleri tiyatrolara seyirci kazandırırdı. Bu gençler mezuniyet balosu yerine böyle kültürel faaliyeti seçmeleri her türlü takdire şayan.’’ dedi. Okulun edebiyat Öğretmeni Yasemin Şeker Mermerkaya da konuşmasında, “En büyük desteği genç arkadaşlarımdan gördüm. İnanılmaz bir tempoyla amatör ruhla ama profesyonel şekilde hazırlanıp, provaları gerçekleştirdiler. Bütün başarı onlarındır.’’ diyerek tek tek öğrencileriyle kucaklaştı. Programın sonunda seyirciler dağıldıktan sonra lise son sınıf öğrencileri kendi aralarında Anadolu ezgileri eşliğinde halaylar çekerek bir nevi mezuniyet kutlamasını da gerçekleştirmiş oldular.

﻿El ele vererek birbirinden güzel eserler sergilemeyi başaran lise son sınıf öğrencileri, kendilerini seyretmeye gelen anne babalarına unutamayacakları bir kültür ziyafeti sundu.

﻿Gençlerin sergilediği tiyatro oyunlarını çok başarılı bulduğunu söyleyen Tiyatro Sanatçısı Haldun Ulvi Alacakaptan’a okul Müdürü Yahya Koca tarafından gençler adına çiçek takdim edildi.

﻿Ah Vah Gençlik adlı oyunun ikinci perdesini yazıp oyunu derleyen 12’nci sınıf öğrencisi Alperen Batık, program boyunca piyanosuyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu.