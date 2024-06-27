Mehmet Şef hayranları şokta. Yıllar öne Yemekteyiz yarışmasına katılmış

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Mehmet Şef hayranları şokta. Yıllar öne Yemekteyiz yarışmasına katılmış

MasterChef yarışmasınoa Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapan Mehmet Şef'in yıllar önce ShowTV'de yayınlanan Yemekteyiz programına katıldığı ortaya çıktı.

MasterChef yarışmasının yarı sert yarı tatlı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz yarışmasında yarışmacı olarak katılmasının ortaya çıkması hayranlarına şaşırttı.

Ünlü şerifin bir yemek yarışmasında yarışmacı olması gündeme oturdu. Mehmet Şer'in o yıllardaki uzun saçlı hali ise dikkat çekti. Hayranları Mehmet Şef'i bu hali ile tanımakta zorluk çekti.

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En son verdiği kilolar ile gündem olan Mehmet Şef yarışmacı Mehmet Yalçınkaya hali ile daha çok konuşulacağa benziyor. Eleme adayları çekimlerinin MasterChef'te sevilen ustanın bu konu hakkında yorumda yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

YEMEK YARIŞMASININ O BÖLÜMÜNDE ŞEFLER YARIŞMIŞTI

2011 yılına ait görüntülerde o sezon Yemekteyiz programında 'Şefler' bölümü yapılmış, yarışan şefler arasında Mehmet Yalçınkaya da yer yarışmıştı.

İŞTE MEHMET ŞEF'İN RAKİPLERİ

Executive şef Burçin Acar

Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk

Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı

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