Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Kaynak: Patronlardünyası
Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile buluştu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin önemine dikkat çekilirken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek amacıyla Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği konuşuldu.
Yellen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerine yer verdi.

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