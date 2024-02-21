Mehmet Şimşek bankacılıkta yeni adımları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, 2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını belirtti.

Bakan Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TAM Projesi kapsamında, kamu ve kamu katılım bankalarının ATM yönetimi için yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyetleri ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilecek. Bu sayede bankaların ATM giderlerinde tasarruf sağlanacak.

TAM NEDİR?

Türkiye’nin ATM Merkezi (TAM) bünyesinde Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, PTT, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası bulunuyor

Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin ATM ile hizmet verecek yeni platform TAM, müşterilere ücretsiz ve komisyonsuz işlem yaptırabilecek.