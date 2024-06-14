Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

Bu kapsamda atılan adımların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP’li yetkililerle görüşme yapacağı tarih netleşti. Bu görüşmede CHP’yi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe temsil edecek.

GÖRÜŞME 24 HAZİRAN'DA

Görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11 Haziran’daki Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yaptığı iade-i ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada CHP’nin istemesi durumunda Bakan Mehmet Şimşek ile görüşebileceklerini dile getirmişti.

Bu açıklamanın ardından 12 Haziran'da Amasya’da yaptığı konuşmada Özgür Özel, partisinin üç değerli ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini söylemişti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

Daha önce CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP’nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen İlhan Uzgel ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Son olarak ise CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir görüşme gerçekleştirmişti.