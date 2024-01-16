Mehmet Şimşek emeklilere kara haberi verdi. Verdiniz yetkiyi görüyorsunuz etkiyi

Yeni yılın girmesiyle aylıklarına zam müjdesi bekleyen emeklilere kara haber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, 2024’te ekonomik olarak çok daha zor bir yıl olacağını açıkça belirtirken, tasarruf edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderilmişti.

"HARCADIĞIMIZ PARA BABAMIZIN PARASI DEĞİL MİLLETİN PARASI"

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'nda konuşan Bakan Şimşek, kamu tasarrufları konusuna değindi. Özellikle araç kullanım ve tanıtım harcamalarında tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parasıdır." dedi.

“TAM 2.7 TRİLYON AÇIK VERECEĞİZ”

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz." İfadelerini kullandı.

“BEN DEFTERLERİMİ SONUNA KADAR KULLANIYORUM”

Tasarruf konusunda kendisinden örnek veren Bakan Şimşek, valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, "Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu noktaya gelmemiz lazım." dedi.

"MAKAM ARAÇLARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Diğer yandan toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söyleyince, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” diye cevap verdi.