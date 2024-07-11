Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda konuşan bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

TUTARLILIĞI OLAN GÜÇLÜ BİR PROGRAM UYGULUYORUZ.

2000’li yılların başında AKP hükümeti, enflasyonu tek haneye indirmeyi başarmıştı. Ancak yeniden son dönelerde çift haneyi gördü. Uygulanan politikalarla bunun üstesinden geleceğiz.

Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon yüzde 60; sonraki ay yüzde 50 civarına; ondan sonraki ay da 50'nin altına inebilir.

Ondan sonra yılı Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz. Yüzde 42'ye kadar bir bandımız var. Gelecek sene hedefimiz enflasyonu yüzde 20'nin altına çekmek.

Bunun için sadece sıkı maliye politikalarının yetmeyeceğini biliyoruz.

Enflasyon beklentilerinde ciddi iyileşme var. Henüz program hedefleriyle tam örtüşmüyor ama önümüzdeki aylarda enflasyondaki ciddi düşüşlerden sonra piyasa beklentileriyle toplumun beklentileriyle hedeflerimiz arasında yakınlık olacağını düşünüyoruz.

"Programın temel hedefleri belli. Türkiye'nin yapısal dönüşümü ele alıyoruz. En önemeli hedeflerimizden bir tanesi sürdürülebilir büyüme hedefleridir.

Bu resimde de göreceğiniz gibi hala yüksek ve çok daha dengeli sürdürülebilir büyüme patikasına doğru Türkiye ekonomisi yol aldı.

Dengesizliklerin giderildiği sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sürecinin arifesindeyiz.

Önemli diğer hedefimizden biri de Kur Korumalı Mevduat'tan çıkıştı. Geçen sene 143 milyar dolarla zirveyi bulan KKM 60 milyar doların altına inmiştir. Temmuz itibarıyla vergi teşviklerini kaldırdığımız için KKM'den çıkış hızlanacaktır.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİNDE DRAMATİK DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTIR.

Rezervlerdeki artış bazılarının iddia ettiği gibi sıcak para niteliğinde değildi. Rezervlerdeki artışın çok büyük kısmı bizim vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin programa olan güveni nedeniyle dövizden TL'ye geçişiyle açıklanır. İkincisi de yine program sayesinde bankalarımızın dış kaynağa yüzde 100 üzerinde ulaşmasıdır.

MİLLİ GELİRDE YÜKSEK ÜLKELER HEDEFİ

Esas konumuz kalıcı refah artışı. Bu sene çok büyük ihtimalle kişi başına milli gelirde Türkiye Yüksek Ülkeler grubuna girecek. 1950'li yıllarda Türkiye, orta gelirli grubuna girdi. İlk defa bu sene Türkiye, orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek.

Bunun için ne yapacağız? Sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı... "