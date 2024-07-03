Mehmet Şimşek enflasyonun açıklanmasından sonra 'Başladı' diyerek duyurdu

TÜİK’in açıklamasına göre enflasyon Haziran ayında yüzde 1,64 oranında artarken yıllık bazda bu oran yüzde 71,6’ya geriledi.

Milyonları yakından ilgilendiren açıklama sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaparak Dezenflasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Mehmet Şimşek üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin, Bakanlığın yıl sonu enflasyon hedefi ile uyumlu olduğunu belirtti.

Şimşek, finansal istikrar, gri listeden çıkma, rezerv birikimi gibi birçok alanda elde edilen başarı ile beraber ekonomi programlarının ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir düşüş görüleceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek ayrıca fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar ekonomi programlarını uygulayıp kalıcı refah artışını da sağlayacaklarını açıkladı.

TÜİK ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca emekli ve memurların zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı.

TÜİK maaş zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonu yüzde 24,73 olarak açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, Aralık ayına göre yüzde 24,73 ve bir önceki, yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

ENAG ORANLARI

ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranları ise şu şekilde oldu:

Aylık bazda yüzde 4,24

12 aylık: yüzde 113,08

2024 ilk 6 aylık dönemde ise yüzde 41,06 oldu.