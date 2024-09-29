Mehmet Şimşek 'ihbar edin' dedi TÜVTÜRK şikayetleri tavan yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı ile ödemelerde fark ödemesi isteyen şirketlerin ihbar edilmesi çağrısının ardından, vatandaşların ilk yaptığı TÜVTÜRK'ü şikayet etmek oldu.

Artan akaryakıt ücretleri ve yüksek muayene ücretleri yetmezmiş gibi TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile ödemelerde kestiği 80 lira araç sahiplerini bezdirmişti.

TÜVTÜRK ödemelerinde yeni bir masraf çıktı. İşlem başına kesilecek

Yılda ortalama 10 milyondan fazla otomobilin muayenesini yapan TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinden kestiği ücret, Bakan Şimşek'in açıklaması ile gündemin tepesine oturdu. Sosyal medya üzerinden sayısı kullanıcı TÜVTÜRK'ün kestiği ücretler hakkında şikayette bulundu.

TÜVTÜRK artan vatandaş şikayetleri üzerine geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış kesilen 80 liranın kredi kartı komisyonu değil hizmet bedeli olduğunu öne sürmüştü.

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BAKAN ŞİMŞEK: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALANLARI ŞİKAYET EDİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son açıklamasında kredi kartı ödemelerinde fark isteyen şirketlere ceza uygulayacaklarını söylemişti. Bakan Mehmet Şimşek, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz." diye konuşmuştu.

İLK ŞİKAYET EDİLEN ŞİRKET TÜVTÜRK OLDU

Şimşek'in çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyada TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar şirketin araç muayenesinden 80 TL komisyon farkı aldığını söyledi.

KOMİSYON ALMIYORUZ, HİZMET BEDELİ

Diğer yandan vatandaşlar TÜVTÜRK'ü kredi kartı komisyonu aldığı için şikayet etmeye başlamış, TÜVTÜRK bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada "Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

Kesilen ücret için ise "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. " denilmişti.