Mehmet Şimşek konuşurken yapılan paylaşım gündem oldu

Bakan Mehmet Şimşek bugün TÜSİAD toplantısında ekonomi ve enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Türk halkının son yıllarda zorluk çektiği konuların başında gelen enflasyona dair açılamalarda bulunan Şimşek enflasyonun gelecek aydan itibaren yüzde 60 civarına ineceğini açıkladı.

ŞİMŞEK KONUŞURKEN YAPILAN PAYLAŞIM

Bakan Mehmet Şimşek enflasyona dair peşi sıra açıklamalarda bulunurken ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy X hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

“BİLMEZ Mİ ÜLKENİN BİTMEDİĞİNİ”

ENAG Başkanı Ulusoy Şimşek konuşurken şu açıklamayı yaptı:

“Maliye bakanı umut aşılamaya çalışıyor. Yapay zekadan, verimlilikten bahsediyor.

Bilmez mi ülkenin battığını.

Bilir, bilir.”

“EN GARİBİ DE..”

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından Şimşek hakkında bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonu baz alarak konuşmasına da tepki gösterdi.

Ulusoy şunu dedi:

“En garibi de maliye bakanının hala resmi enflasyonu kullanarak sunum yapması.”

ŞİMŞEK: EN ZORU GERİDE KALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugünkü açıklamalarında enflasyonist süreçte en zor kısmın geride kaldığını “En zoru geride kaldı” ifadesini kullanarak vurguladı. Şimşek konu hakkında şunları dedi:

“En zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir dezenflasyon programı uyguluyoruz. Para politikası gecikmeli şekilde dezenflasyonu şekillendiriyor. Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle yüzde 60 civarına inebilir. Yılı 38 civarında kapatmayı hedefliyoruz ama yüzde 42'ye kadar bir tolerans bandımız var. Dezenflasyon döneminin başındayız. Dezenflasyon programı 3 yıllık bir program. Biz programı Eylül ayında açıkladık. Program çalışıyor, başaracağız.”